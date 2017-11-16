Щодня на дорогах в Україні гине до 15 людей

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Четвер, 16 листопада 2017, 12:23

Кожного дня на українських дорогах гине в середньому 12-15 осіб.

Про це у четвер заявив голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк на науково-практичній конференції "Актуальні аспекти державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні", повідомляє "Укрінформ".

"Статистика сама говорить за себе, що у нас у країні катастрофічно складна з цим ситуація. Ми є лідерами, але лідерами по ДТП і по смертності. Кожного дня гине порядку 12-15 осіб на наших автошляхах", – сказав Ноняк.

Він наголосив, що необхідно вживати системних заходів для того, щоб мінімізувати цю ситуацію хоча б на 50 відсотків у найближчі роки і зменшити смертність на дорогах.

"Першочергові заходи: фото- і відеофіксація; нормативно-правова база; висвітлення даної ситуації в суспільстві. Це буде той перший крок, який необхідно зробити", – додав голова Укртрансбезпеки.

Як повідомлялось, у Верховній Раді зареєстровано законопроект Кабінету міністрів, який передбачає кількаразове збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Законодавча ініціатива має істотно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

У свою чергу виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак на засіданні Кабінету міністрів 15 листопада зазначав, що безпека на дорогах є важливим напрямком.

Він привітав ініціативу щодо зменшення ліміту швидкості у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.

"Хочу наголосити відремонтовані дороги без інфраструктури безпеки, без жорстких штрафів за порушення, без покращення поведінки на дорогах може означати збільшення смертності на дорогах", – сказав також керівник Укравтодору.

Теми: дороги
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