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Ежедневно на дорогах в Украине погибает до 15 человек

Четверг, 16 ноября 2017, 11:23

Каждый день на украинских дорогах гибнет в среднем 12-15 человек.

Об этом в четверг заявил председатель Укртрансбезопасности Михаил Ноняк на научно-практической конференции "Актуальные аспекты государственного управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Украине", сообщает "Укринформ".

"Статистика сама говорит за себя, что у нас в стране катастрофически сложная с этим ситуация. Мы являемся лидерами, но лидерами по ДТП и по смертности. Каждый день погибает порядка 12-15 человек на наших дорогах", – сказал Ноняк.

Он отметил, что необходимо принимать системные меры для того, чтобы минимизировать эту ситуацию хотя бы на 50 процентов в ближайшие годы и уменьшить смертность на дорогах.

"Первоочередные мероприятия: фото- и видеофиксация; нормативно-правовая база; освещение данной ситуации в обществе. Это будет тот первый шаг, который необходимо сделать", – добавил глава Укртрансбезопасности.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект Кабинета министров, который предусматривает многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Законодательная инициатива дожна существенно ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

В свою очередь исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на заседании Кабинета министров 15 ноября отмечал, что безопасность на дорогах является важным направлением.

Он приветствовал инициативу по уменьшению лимита скорости в населенных пунктах до 50 километров в час.

"Хочу подчеркнуть: отремонтированные дороги без инфраструктуры безопасности, без жестких штрафов за нарушения, без улучшения поведения на дорогах может означать увеличение смертности на дорогах", – сказал руководитель Укравтодора.

Темы: дороги
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