Білий дім: Трамп не хоче сперечатися з Путіним

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 05:03

Президент США Дональд Трамп продовжить співпрацювати з президентом РФ Володимиром Путіним у глобальних проблемах.

Про це заявила речник Білого дому Сара Сандерс.

"Послухайте, як неодноразово говорив президент, він не вважає, що йому корисно вступати в суперечки з Володимиром Путіним. Але він дійсно вважає, що є місця, де ми можемо працювати з Росією, зокрема, будь то Сирія, Північна Корея чи інші великі глобальні проблеми, з якими стикається світ", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи вірить Трамп, що Путін не став би брехати йому в обличчя.

"І це було в центрі уваги президента, і він буде продовжувати шукати способи працювати з ними, щоб допомогти Америці", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що вірить запевненням Путіна про нібито невтручання РФ в вибори в США в 2016 році.

Після цього сенатор США Джон Маккейн заявив, що довіра Трампа словами Путіна загрожує нацбезпеці країни.

У той же час ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори в США.

Теми: Трамп Путін США Росія
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