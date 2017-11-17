Білий дім: Трамп не хоче сперечатися з Путіним

Президент США Дональд Трамп продовжить співпрацювати з президентом РФ Володимиром Путіним у глобальних проблемах.

Про це заявила речник Білого дому Сара Сандерс.

"Послухайте, як неодноразово говорив президент, він не вважає, що йому корисно вступати в суперечки з Володимиром Путіним. Але він дійсно вважає, що є місця, де ми можемо працювати з Росією, зокрема, будь то Сирія, Північна Корея чи інші великі глобальні проблеми, з якими стикається світ", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи вірить Трамп, що Путін не став би брехати йому в обличчя.

"І це було в центрі уваги президента, і він буде продовжувати шукати способи працювати з ними, щоб допомогти Америці", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що вірить запевненням Путіна про нібито невтручання РФ в вибори в США в 2016 році.

Після цього сенатор США Джон Маккейн заявив, що довіра Трампа словами Путіна загрожує нацбезпеці країни.

У той же час ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори в США.