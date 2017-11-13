Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом

Понеділок, 13 листопада 2017, 00:24
Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер заявили, що Трамп неправильно поводиться в ситуації з московськими зв'язками.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що Трамп з якоїсь причини або заляканий Путіним, побоюючись, що він може зробити, або що може вийти в результаті цих розслідувань ... Або це наївність, невігластво або страх, в сенсі те, що Трамп робить по відношенню до росіян", - заявив Бреннан в ефірі CNN.

Клеппер додав, що іноземні лідери, які викочують червону доріжку для Трампа, можуть ним маніпулювати.

"Я дійсно думаю, що і китайці, і росіяни думають, що можуть грати ним, - сказав Клеппер.

Таким чином колишні розвідники прокоментували заяву Трампа про те, що Путін переконував його в невтручанні РФ в американські вибори.

"Кожен раз, коли він бачить мене, він каже: "Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він говорить мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.

При цьому міністр фінансів США Стів Мнучін сказав на тому ж шоу, що критика того, як Трамп будує відносини з Росією і Китаєм "безглузда".

"Президентом Трампом ніхто не грає", - заявив Мнучін.

Бреннан відмовився відповісти на питання, чи має він якісь дані, котрі підтверджують припущення, що у Росії є компромат про Трампа.

Раніше сенатор США Джон Маккейн заявив, що довіра Трампа словам Путіна про невтручання РФ в американські вибори загрожує нацбезпеці країни.

Водночас ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори в США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: