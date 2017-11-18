ООН затвердила рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини

630 переглядів
Субота, 18 листопада 2017, 00:14

Універсальний періодичний огляд ООН затвердив 190 рекомендацій Україні щодо ситуації з правами людини.

Про це повідомляє офіційний сайт ООН, передає УНІАН.

Доповідачами щодо огляду ситуації з правами людини в Україні виступили представники Нідерландів, Руанди та Грузії.

"Україна повинна розглянути ці рекомендації та дати на них відповідь у належний час, але не пізніше березня 2018 року", - підкреслив заступник голови Постійного представництва Грузії при відділенні ООН в Женеві Іраклі Жгенті.

Водночас Жгенті не надав подробиць щодо рекомендацій.

"Уряд України ретельно та серйозно розгляне усі рекомендації, а також надасть свою позицію щодо цих рекомендацій у належний час – до 37-ї сесії ради ООН з прав людини у березні 2018 року", - заявив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Як відомо, раніше Комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Теми: ООН Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії 17 листопада 2017, 00:41
США внесли на голосування ООН нову резолюцію щодо хіматак у Сирії 16 листопада 2017, 02:22
Після резолюції ООН Рада Європи має посилити тиск на РФ - Кулеба 15 листопада 2017, 14:04
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ООН затвердила рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини
До поліції надійшло 13 повідомлень про замінування
Польсько-українські переговори: сторони хочуть зняти мораторій на ексгумацію
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

Книги

Катерина Калитко – лауреатка премії Конрада

дослідження

Серцевий напад на вулиці: чоловіків рятують охочіше