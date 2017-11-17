ООН утвердила рекомендации Украине относительно ситуации с правами человека

Универсальный периодический обзор ООН утвердил 190 рекомендаций Украине относительно ситуации с правами человека.

Об этом сообщает официальный сайт ООН, передает УНИАН.

Докладчиками по обзору ситуации с правами человека в Украине выступили представители Нидерландов, Руанды и Грузии.

"Украина должна рассмотреть эти рекомендации и дать на них ответ в надлежащее время, но не позднее марта 2018 года", - подчеркнул заместитель председателя Постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве Иракли Жгенти.

В то же время Жгенти не предоставил подробностей относительно рекомендаций.

"Правительство Украины тщательно и серьезно рассмотрит все рекомендации, а также предоставит свою позицию относительно этих рекомендаций в надлежащее время - до 37-й сессии совета ООН по правам человека в марте 2018 года", - заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Как известно, ранее Комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму.