Справа Колмогорова майже тиждень їде з Києва в Маріуполь
Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ тиждень тому відправив справу прикордонника Сергія Колмогорова до Приморського районного суду Маріуполя.
Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Вищого спецсуду.
"Справа була відправлена до Маріуполя 14 листопада", – зазначили у відомстві.
При цьому, у Приморському райсуді Маріуполя, відповідаючи на запитання УП стосовно призначення засідання, зазначили, що справа ще не надійшла до суду.
Як повідомлялося, 6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року.
Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.
Пізніше Вищий спецсуд не визнав Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції.
15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.
Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.
Пізніше, в у Маріупольському суді заявили, що Колмогоров наказував чинити фізичний та психологічний вплив на свідка.
Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.
6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.
Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
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