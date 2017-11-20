Справа Колмогорова майже тиждень їде з Києва в Маріуполь

Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ тиждень тому відправив справу прикордонника Сергія Колмогорова до Приморського районного суду Маріуполя.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Вищого спецсуду.

"Справа була відправлена до Маріуполя 14 листопада", – зазначили у відомстві.

При цьому, у Приморському райсуді Маріуполя, відповідаючи на запитання УП стосовно призначення засідання, зазначили, що справа ще не надійшла до суду.

Як повідомлялося, 6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року.

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

Пізніше Вищий спецсуд не визнав Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Пізніше, в у Маріупольському суді заявили, що Колмогоров наказував чинити фізичний та психологічний вплив на свідка.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.