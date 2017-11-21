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У Луганськ приїхала військова колона з Донецька

Вівторок, 21 листопада 2017, 19:05
У Луганськ приїхала військова колона з Донецька
Скріншот з відео

У Луганськ приїхала велика військова колона з машин та, ймовірно, військових з Донецька.

Про це повідомив журналіст Вellingcat Ерік Толер з посиланням на відео місцевої луганської групи у Twitter.

"Велика колона (донецьких) вантажівок/військових приїжджає у Луганськ. Відео опублікували 20 хвилин тому у місцевій луганській групі, зазначається, що місце зйомки – це перший мікрорайон (можливо, вулиця Совєтская), - написав журналіст.

Про приїзд військової колони з Донецька у Луганськ повідомила "Новая газета" з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, у місто увійшла колона з декількох десятків "Уралов" з військовими. 

Джерела "Новой" заявляють, що три "Урали", які з'явилися в першій половині дня - це спецназ "Витязь" з "ДНР".

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської областіукраїнських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебачення і радіо.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуганськОРДЛОДонецьк
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