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Плотницький не втік і провів нараду

Середа, 22 листопада 2017, 09:39

Лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький вранці 22 листопада провів робочу зустріч, повідомляється на його сайті.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

Напередодні речник українського МВС Артем Шевченко заявляв із посиланням на джерела, що Плотницький утік до Росії. Цьому передували оточення центру окупованого Луганська і заява Ігоря Корнета про те, що він залишається головою т.зв. "МВС ЛНР".

Тепер Плотницький доручив розібратися зі спробою Корнета вчинити "державний переворот".

 

Іванушкін повідомив, що напередодні о 15:30 в Луганську сталося часткове відключення від електропостачання, через що нібито не працювала і телерадіокомпанія. О 20:30 електропостачання поновили.

"Я так розумію, що відключення сталося, тому що втрутилися "фахівці" Корнета?", – запитав Плотницький.

Він звернувся до Черкова: "Всі ці інсинуації – з цим пора закінчувати. По Корнету, по всіх його заявах, хто там легітимний, хто не легітимний. Суд поставив крапку".

 

"Мені здається, що ми недооцінили ту кількість і склад правопорушень, злочинів, які чинив колишній міністр внутрішніх справ. Тому що піти на таку авантюру, як спроба державного перевороту і захоплення влади, – за цим ховається щось більше", – сказав Плотницький.

Він затвердив "заступників" нового керівника "МВС ЛНР" і доручив разом із "генпрокуратурою" розібратися з ситуацією, яка склалася за минулу ніч.

За даними "Новой газеты", у середу вранці Плотницький провів урядову нараду, на якій були присутні керівник його адміністрації Ірина Тейцман, начальник "служби урядової безпеки МВС ЛНР" Євген Селіверстов і голова "ГТРК ЛНР" Анастасія Шуркаєва.

Олена Рощенко, УП
Теми: ОРДЛОЛНРЛуганська областьДонбас
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