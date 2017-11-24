Найцікавіше:

2004. ЦВК: Янукович – переможець президентських перегонів 2007. Аварію на шахті Засядька визнали найбільшою за кількістю жертв 2009. Ющенко роз’їжджає країною та агітує проти Тимошенко 2011. Кучма не виключає свого повернення в політику

2003, понеділок

– Українські політики уважно стежать за Революцією троянд у Грузії. Після захоплення парламенту президент Едуард Шеварднадзе зустрівся з очільниками опозиції та оголосив про відставку.

Українська опозиція вітає нову владу та не виключає повторення подібного сценарію і в Україні. А от спікер Володимир Литвин впевнений, що в Україні подібне неможливе.

2004, середа

– Помаранчева революція, день 3.

З вечора 23 листопада не припиняється мокрий сніг. Встановлено 30 наметів біля Адміністрації президента. Поруч з ними – імпровізовані пункти харчування.

Прихильники Віктора Ющенка проводять ходу київськими вулицями. Сам лідер "Нашої України" оголосив про проведення всеукраїнського політичного страйку.

Центрвиборчком оголосив переможцем президентських виборів Віктора Януковича. Офіційні цифри: 49,46% у Януковича, 46,61% – у Ющенка. Журналісти на оголошенні результатів кричать "Ганьба!", дехто плаче.

Держсекретар США Колін Пауел повідомив: США не визнають ці результати. Віктор Ющенко каже, що готовий на переголосування, якщо буде скасовано практику відкріпних талонів.

2005, четвер

– "Щирий Майдан буває у людини один раз у житті, як водохрещення". Екс-міністр з надзвичайних ситуацій Давид Жванія розкритикував політиків, що використали сцену на річниці Майдану задля власних інтересів.

– Донецька обласна організація "Народного Союзу "Наша Україна" сватає Петра Порошенка в губернатори Донецької області – мовляв, він єдина підходяща кандидатура.

2006, п’ятниця

– Економіка меморандумів. Кабмін підписав Меморандум з провідними учасниками ринку нафтопродуктів, який встановлює граничну ціну на бензин. Проте на практиці вартість пального все одно продовжила зростати. Схожий документ підписали і з харчовиками: у ньому йдеться про зниження оптових цін на основні продукти споживання – хліб, яйця, м'ясо птиці.

2007, субота

– Влада офіційно визнала загибель 100 гірників – вони стали жертвами аварії на шахті імені Засядька в Донецьку. Ще один перебуває в реанімації. Про це повідомив голова Держпромнагляду Сергій Сторчак.

Трагедія на шахті сталася 18 листопада. На той момент під землею перебували 457 гірників. За кількістю людських жертв ця аварія стала найбільшою на вугільних підприємствах за часів Незалежності.

– Необхідно встановити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодомору 1932-1933 років, впевнений президент Віктор Ющенко. Як приклад він навів відповідальність у деяких країнах Європи за заперечення Голокосту.

2008, понеділок

– Російський "Газпром" підготував документи для звернення до Міжнародного суду зі скаргою на Україну, яка заборгувала гроші за газ. Йдеться про 2,4 мільярда доларів. При цьому голова правління компанії Олексій Міллер заспокоїв європейців: до ЄС газ надходитиме без проблем.

Президент Віктор Ющенко заявив, що Кабмін Юлії Тимошенко несе персональну відповідальність за газові переговори. Прем’єр терміново відправила до Росії делегацію "Нафтогазу" та спробувала заспокоїти українців: у сховищах достатньо блакитного палива, щоб нормально пройти зимовий період.

2009, вівторок

– "Я сподіваюся – я хочу вкласти в ці слова велике значення – що "вона" не переможе". Президентські перегони стартували, і один з активних учасників – президент Віктор Ющенко. Він роз’їжджає країною та невтомно критикує прем’єра Тимошенко. Окремі розділи пам’ятки, що підготували для довірених осіб Ющенка, цілком побудовані на критиці чинного уряду.

– Віктор Ющенко заявив, що не підпише закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, навіть якщо Верховна Рада подолає його вето.

Відповідний законопроект депутати ухвалили три тижні тому, але президент його заветував. Неофіційно говорять про побоювання, що Тимошенко використає частину цих грошей у передвиборчих цілях.

– Російський "Газпром" погодився на зменшення поставок газу до України в 2010 році. Згідно з доповненням до контракту, річну кількість газу встановлено в обсязі 33,75 мільярдів кубометрів замість 52 мільярдів.

2010, середа

– Хроніка Податкового майдану.

Перший віце-прем’єр Андрій Клюєв вступив у переговори з бізнесменами, але протестувальники заявили, що не з тими.

Центральний штаб порятунку українського підприємництва звинуватив можновладців у спробі вбити клин між протестувальниками через переговори з вибірковими бізнесменами. Джерела розповідають: влада нібито погодилась внести до Податкового кодексу п’ять змін у частині спрощеного оподатковування.

А київські служби таксі підвищили ціни на проїзд, пояснюючи це ухваленням нового Податкового кодексу, який на той час навіть не набрав чинності.

– Верховний суд України підтвердив попереднє рішення суду, який зобов’язував НАК "Нафтогаз України" повернути RosUkrEnergo 12,1 мільярда кубометрів природного газу.

З них – 11 мільярдів кубометрів газу, відібраного за часів прем’єрства Юлії Тимошенко, плюс 1,1 мільярда кубометрів неустойки.

2011, четвер

– Чорнобильці, що голодують у Донецьку, вимагаючи законної виплати пенсій, хотіли потрапити на сесію обласної ради, але їх не пустили. Не вдалося навіть тоді, коли один з голодуючих упав на коліна перед обласним депутатом.

"Я ще раз кажу: я зустрічався з чорнобильцями неодноразово, виїжджав до них, тому переді мною на колінах стояти не треба", – прокоментував це голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

– "Як велить народна мудрість, "не зарікайся". Або як говорять дипломати: "Ніколи не кажи "ніколи", – другий президент України Леонід Кучма не виключає свого повернення в політику.

2013, неділя

– Євромайдан, день 4.

У Києві відбулася хода "За Європейську Україну". Її учасники змогли прорвати кордон "беркутівців", які намагалися їх зупинити. Вдень у центрі Києва зібралося на мітинг понад 100 тисяч людей.

Олександр Турчинов зачитав резолюцію перед мітингувальниками: якщо Угоду про асоціацію не буде підписано, вони домагатимуться імпічменту Віктора Януковича та закличуть демократичні країни вдатися до персональних санкцій.

А під Кабміном сталася бійка за участю представників опозиції та "Беркуту".

2014, понеділок

– Троє українських військових загинули та ще 24 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Терористи здійснили 56 атак на позиції сил АТО.

Каменем спотикання для бойовиків залишається Донецький аеропорт.

– Ув’язнена в Росії льотчиця Надія Савченко, обрана до парламенту за списком "Батьківщини", прийме присягу в тюрмі.

Її підпис під присягою покажуть на табло сесійного залу, розповіли у партії. З неволі вона займатиметься і законотворчою діяльністю.

2015, вівторок

– Скандал у фракції БПП. Одні депутати звинуватили інших у корупції та організації інформаційних провокацій. Дісталося, в першу чергу, заступникам голови фракції Ігореві Кононенку та Сергію Березенку.

– Парламент ухвалив закон про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Він передбачає чотири способи реформування: вихід органів влади зі складу засновників, приватизація майна редакції, перетворення в офіційне видання або в суб’єкт господарювання.

2016, четвер

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО.

– ФСБ Росії заявила про затримання в Севастополі капітана запасу Леоніда Пархоменка, якого підозрюють у шпигунстві на користь України. Той нібито збирав таємну інформацію про діяльність Чорноморського флоту.

У Міноборони України заявили про "призначення" Росією диверсантами людей, яких давно відправили в запас, і які вже живуть цивільним життям.

Рустем Халілов, для УП