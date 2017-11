ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

Про це він написав у Twitter.

"Зустрівся з Петром Порошенком у рамках підготовки до саміту Східного партнерства. З сумом згадали про смерть легендарної активістки Веджіє Кашки та висловили солідарність з кримськотатарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму", - наголосив Туск.

Meeting President @Poroshenko to prepare the #EaPSummit.

Sadly also a moment to mourn the death of veteran activist Vedzhiye Kashka and express our solidarity with the Crimean Tatar community and all of Ukraine.

EU will never recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. pic.twitter.com/Pc4uwleVGN