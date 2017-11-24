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ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск

Пятница, 24 ноября 2017, 03:47
ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом он написал в Twitter.

"Встретился с Петром Порошенко в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства. С грустью вспомнили о смерти легендарной активистки Веджие Кашки и выразили солидарность с крымскотатарским сообществом и всей Украины. ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма", - отметил Туск.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

Темы: КрыманнексияУкраинаРосcия
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