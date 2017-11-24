ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом он написал в Twitter.

"Встретился с Петром Порошенко в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства. С грустью вспомнили о смерти легендарной активистки Веджие Кашки и выразили солидарность с крымскотатарским сообществом и всей Украины. ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма", - отметил Туск.

Meeting President @Poroshenko to prepare the #EaPSummit.

Sadly also a moment to mourn the death of veteran activist Vedzhiye Kashka and express our solidarity with the Crimean Tatar community and all of Ukraine.

EU will never recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. pic.twitter.com/Pc4uwleVGN — Donald Tusk (@eucopresident) November 23, 2017

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.