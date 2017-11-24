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ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму - Туск

П'ятниця, 24 листопада 2017, 03:47
ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

Про це він написав у Twitter.

"Зустрівся з Петром Порошенком у рамках підготовки до саміту Східного партнерства. З сумом згадали про смерть легендарної активістки Веджіє Кашки та висловили солідарність з кримськотатарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму", - наголосив Туск.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов.

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Теми: КриманексіяУкраїнаРосія
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