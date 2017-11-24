Сайт Плотницького більше недоступний
Сайт ватажка незаконного збройного формування "ЛНР" Ігоря Плотницького наразі недоступний.
Про спробі зайти на сторінку з'являється повідомлення про відсутність доступу.
Як відомо, після конфлікту з відстороненим так званим "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Плотницький врешті-решт втік до Москви.
Як повідомлялось, 24 листопада в окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля захоплених об'єктів обласного телеканалу, в місті значно зменшилася кількість військової техніки.
Напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи оточення Плотницького - це агентура українських спецслужб.
Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.
Плотницький виступив з двома зверненнями, запевняючи що контролює ситуацію, яка незабаром повинна вирішитися. Втім згодом з кортежем покинув окупований Луганськ.
У Кремлі офіційно не коментують те, що відбувається в Луганську.
У той же час секретар РНБО Олександр Турчинов 24 листопада заявив, що через розбірки між різними кримінальними угрупованнями на окупованих територіях російське військове керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі.
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