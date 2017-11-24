Сайт Плотницького більше недоступний

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 12:09

Сайт ватажка незаконного збройного формування "ЛНР" Ігоря Плотницького наразі недоступний.

Про спробі зайти на сторінку з'являється повідомлення про відсутність доступу.

 

Як відомо, після конфлікту з відстороненим так званим "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Плотницький врешті-решт втік до Москви.

Як повідомлялось, 24 листопада в окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля захоплених об'єктів обласного телеканалу, в місті значно зменшилася кількість військової техніки.

Напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи оточення Плотницького - це агентура українських спецслужб.

Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Плотницький виступив з двома зверненнями, запевняючи що контролює ситуацію, яка незабаром повинна вирішитися. Втім згодом з кортежем покинув окупований Луганськ.

У Кремлі офіційно не коментують те, що відбувається в Луганську.

У той же час секретар РНБО Олександр Турчинов 24 листопада заявив, що через розбірки між різними кримінальними угрупованнями на окупованих територіях російське військове керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі.

Теми: "ЛНР" ОРДЛО
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