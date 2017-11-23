У мережі оприлюднили відео Плотницького в аеропорту

У мережі оприлюднили відео, на якому показано ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького в аеропорту.

Відео поширив Костянтин Долгов в Youtube.

Він заявив, що ватажок ОРЛО прибув до Москви. На відео видно, як Плотницький проходив повз із маленькою сумкою та чорним чохлом.

Російський письменник Захар Прілєпін, який відкрито підтримує ОРДО, повідомив, що летів з Плотницьким одним рейсом Ростов-на-Дону - Москва. Прілєпін додав, що у Плотницького було з собою "все для нового життя", а саме "маленька сумка" і "піджак в чохлі" у інтерв’ю "КП", передає "Громадське".

Як відомо, напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.



Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.



Москва поки офіційно не коментує те, що відбувається в Луганську.



Хоча російське видання РБК, посилаючись на джерело в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким і Корнетом Кремль вибрав сторону останнього.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де знаходиться їх ватажок Ігор Плотницький.



Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в цілях безпеки обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада, але фіксувала наявність збройних людей на вулицях окупованого міста.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

23 листопада повідомлялося, що автомобільний кортеж, в якому знаходяться ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та кілька інших осіб виїхав з території Луганська.