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Плотницький покинув Луганськ – ЗМІ РФ

Четвер, 23 листопада 2017, 11:09
Плотницький покинув Луганськ – ЗМІ РФ

Автомобільний кортеж, у якому перебувають ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та кілька інших осіб виїхав з території Луганська.

Про це повідомляє 23 листопада російське видання "Новая газета".

За даними російських журналістів, адміністративні будівлі при цьому як і раніше оточені озброєними людьми, серед яких, імовірно, співробітники так званого "МВС ЛНР" і "міністерства держбезпеки ДНР".

Як відомо, напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.

Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Москва поки офіційно не коментує те, що відбувається в Луганську.

Хоча російське видання РБК, посилаючись на джерело в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким і Корнетом Кремль вибрав сторону останнього.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває їх ватажок Ігор Плотницький.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в цілях безпеки обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада, але фіксувала наявність збройних людей на вулицях окупованого міста.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНРОРДЛО
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