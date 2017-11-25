Порошенко: Потрібно ввести відповідальність за невизнання Голодомору

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Субота, 25 листопада 2017, 16:22

Президент Петро Порошенко пропонує ухвалити закон, який впровадить відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.

Про це він сказав під час заходів з вшанування пам'яті жертв Голодомору та геноцидів, що проходять у центрі Києва.

"Щоб наші нащадки знали, що то був не просто штучний голод, а ретельно спланований Голодомор. Ба більше, геноцид за всіма ознаками, які визначено в Конвенції ООН 19 грудня 1948 року", - зазначив Порошенко

"І щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Голокост. І, я думаю, настав час нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Для чого? Щоб ті, хто житиме після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні та 32 країнах світу вшанують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років.

Українська правда

Теми: Порошенко голодомор законодавство
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