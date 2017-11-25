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Порошенко: Нужно ввести ответственность за непризнание Голодомора

Суббота, 25 ноября 2017, 15:22

Президент Петр Порошенко предлагает принять закон, который введет ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста.

Об этом он сказал во время мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора и геноцидов, проходящих в центре Киева.

"Чтобы наши потомки знали, что это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Голодомор. Более того, геноцид по всем признакам, которые определены в Конвенции ООН 19 декабря 1948 года", - отметил Порошенко.

"И чтобы на всех континентах осознали, что не признавать Голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост. И, я думаю, пора нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий. Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - добавил он.

Как сообщалось, в Украине и 32 странах мира почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

Украинская правда

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Темы: Порошенкоголодоморзаконодательство
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