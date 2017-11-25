Мати керівника ДБР зареєструвала особняк під Львовом

Матір очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби зареєструвала особняк площею 300 квадратних метрів у селищі Рудне поблизу Львова.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ольга Труба зареєструвала право власності на будинок у січні 2017 року. Також вона володіє земельною ділянкою біля житла на 0,09 га.

"Згідно витягом з Держкадастру, Ольга Труба реєструвала на себе ще одну ділянку 0,0135 га поряд", - додає видання.

Також у 2011 році на її ім’я реєстрували ще один будинок у цьому ж селищі на вулиці Івана Павла ІІ (раніше Дитяча).

"Ще у липні 2017 року матір очільника ДБР на підставі договору довічного утримання зареєструвала на себе 24-метрову квартиру у Львові на вул. Станція Личаків. Цей будинок – колишня залізнична станція, що зараз використовується як житловий будинок. Родина Труб раніше реєструвалася в сусідній 17-метровій квартирі цього будинку. Тож тепер Труби володіють щонайменше половиною колишньої залізничної станції", - зазначає НГ.

За даними видання, Ольга Труба працювала у підрозділі громадського харчування Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. У неї та її чоловіка немає бізнесу.

Родичі Романа Труби володіють львівським рестораном "Манускрипт". Батько очільника ДБР працював на дистанції колії "Підзамче" Львівської залізниці. А 2011 року Ольга Труба зареєструвала на себе знак для товарів і послуг на львівський ресторан "У лисого Мацька".

Як відомо, ДБР мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і, відповідно, розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, досі Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу. 22 листопада президент підписав указ про його призначення.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. У РНБО це заперечують.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба, та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все.