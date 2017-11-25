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Мать руководителя ГБР зарегистрировала особняк под Львовом

Суббота, 25 ноября 2017, 17:35
Мать руководителя ГБР зарегистрировала особняк под Львовом

Мать главы Государственного бюро расследований Романа Трубы зарегистрировала особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Рудное вблизи Львова.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Ольга Труба зарегистрировала право собственности на дом в январе 2017 года. Также она владеет земельным участком у жилья на 0,09 га.

"Согласно выпиской из Госкадастра, Ольга Труба регистрировала на себя еще один участок 0,0135 га рядом", - добавляет издание.

Также в 2011 году на ее имя регистрировали еще один дом в этом же поселке на улице Иоанна Павла II (ранее Детская).

"Еще в июле 2017 года мать главы ГБР на основании договора пожизненного содержания зарегистрировала на себя 24-метровую квартиру во Львове на ул. Станция Лычаков. Этот дом - бывшая железнодорожная станция, сейчас используется как жилой дом. Семья Труб ранее регистрировалась в соседней 17-метровой квартире этого дома. И теперь Трубы обладают по меньшей мере половиной бывшей железнодорожной станции", - отмечает НГ.

По данным издания, Ольга Труба работала в подразделении общественного питания Львовского научно-исследовательского радиотехнического института. У нее и ее мужа нет бизнеса.

Родственники Романа Трубы владеют львовским рестораном "Манускрипт". Отец главы ГБР работал на дистанции пути "Пидзамче" Львовской железной дороги. А в 2011 году Ольга Труба зарегистрировала на себя товарный знак на львовский ресторан "У лысого Мацька".

Как известно, ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. 22 ноября президент подписал указ о его назначении.

Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Темы: ГБР
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