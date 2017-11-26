Доба в АТО: двоє військових загинули, ще двоє - поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань двоє українських військових загинули, двоє - поранені та ще двоє - отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Загалом по лінії зіткнення зафіксували 15 обстрілів з боку бойовиків. Українські військові 7 разів відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь із 82-мм мінометів і гранатометів по позиціях Новолуганського, а з гранатометів - біля Новоолександрівки. Також бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської та Кримського.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь з мінометів різних калібрів неподалік Павлополя, Невельського і шахти Бутівка. Також бойовики застосовували піхотне озброєння у передмісті Авдіївки.

"Ще за світлої пори доби протягом декількох годин поблизу Верхньоторецького воїнів обстрілювали ворожі снайперські пари, ворог також застосовував заборонені Мінськом види озброєння", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголошують, що бойовики для провокаційних звинувачень почергово вели вогонь у бік своїх та українських позицій, застосовуючи важке озброєння.

Як повідомлялося, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив у полон до бойовиків.

Українська правда