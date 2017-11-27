Прокуратура оголосить синові Попова підозру в розбої
Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої.
Про це повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу", – сказала Максимець.
За її словами, досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура N5, яка і погоджуватиме повідомлення про підозру.
Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.
У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.
За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.
Сам Попов вибачився за дії свого сина і повинився, що недостатньо часу приділяв його вихованню.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.
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