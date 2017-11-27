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Прокуратура сообщит сыну Попова подозрение в разбое

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:46

Столичная прокуратура намерена сообщить сыну народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова о подозрении в разбое.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сейчас готовится (подозрение ред.) по ст. 187 УК Украины обоим задержанным. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения", – сказала Максимец.

По ее словам, досудебное расследование проводит Оболонское управление полиции. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура N5, которая и будет согласовывать сообщение о подозрении.

Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

В пресс-службе киевской милиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

Сам Попов извинился за действия своего сына и повинился, что недостаточно времени уделял его воспитанию.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа продуктового магазина на Оболони.

Темы: прокуратураКиев
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