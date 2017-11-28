Чауса звільнили з посади судді

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Вівторок, 28 листопада 2017, 14:21

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Відповідне рішення ради прийняв на засіданні, передають "Українські новини".

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити з посади судді Чауса Миколу Олексійовича", - оголосив рішення голова ВРП Ігор Бенедисюк.

Чауса звільнили через відсутність на роботі без поважної причини.

Як відомо, суд у Молдові наприкінці листопада розгляне питання екстрадиції в Україну судді Чауса.

Раніше президент Молдови Ігор Додон відмовив Чаусу в наданні політичного притулку.

В Україні Чауса підозрюють у хабарництві. На місці передачі хабара судді вилучили скляну банку з грошима.

Україна направила в Молдову документи для його екстрадиції.

Теми: суд корупція
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