Фігуранту справи Онищенка оголосили нову підозру

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Вівторок, 28 листопада 2017, 14:50

Прокуратура повідомила про підозру в несплаті 75 мільйонів гривень податків колишньому директору компанії "Київпромзбут".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як відомо, екс-директором "Київпромзбуту" є Владислав Купріяненко, який також фігурує у скандальній "газовій справі нардепа Олександра Онищенка".

Розслідування встановило, що Купріяненко за допомогою фіктивних поставок вугілля, мазуту та бітуму безпідставно сформував податковий кредит підприємства, що дозволило ухилитися від сплати 75 млн гривень податків.

Дії колишнього директора кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі завданих державі збитків.

У столичній прокуратурі "Українській правді" повідомили, що справа про несплату податків, за якою Купріяненку оголосили підозру, була порушена ще в травні 2015 року.

Як відомо, в грудні 2015 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування справи про газові схеми Онищенка, які завдали Україні збитків на 3 мільярди гривень.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, внаслідок чого зазнало збитків ДП "Укргазвидобування".

Загалом слідство встановило причетність до участі у газовій схемі 29 осіб, серед яких є і Купріяненко. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Євген Кізілов, УП

Теми: Онищенко прокуратура Київ податки
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