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Фигуранту дела Онищенко объявили новое подозрение

Вторник, 28 ноября 2017, 13:50

Прокуратура сообщила о подозрении в неуплате 75 миллионов гривен налогов бывшему директору компании "Киевпромзбут".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как известно, экс-директором "Киевпромзбута" является Владислав Куприяненко, который также фигурирует в скандальном "газовом деле нардепа Александра Онищенко".

Расследование установило, что Куприяненко с помощью фиктивных поставок угля, мазута и битума безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты 75 млн гривен налогов.

Действия бывшего директора квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.

В столичной прокуратуре "Украинской правде" сообщили, что дело о неуплате налогов, по которому Куприяненко объявили подозрение, было возбуждено еще в мае 2015 года.

Как известно, в декабре 2015 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование дела о газовых схемах Онищенко, которые нанесли Украине ущерб на 3 миллиарда гривен.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа, в результате чего понесло убытки ГП "Укргазвыдобування".

В целом следствие установило причастность к участию в газовой схеме 29 человек, среди которых есть и Куприяненко. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 человекам вступил в законную силу обвинительный приговор.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ОнищенкопрокуратураКиевналоги
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