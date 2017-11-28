У Федерації рок-н-ролу розкрили секрет дочки Путіна

Віце-президент Всесвітньої федерації рок-н-ролу Манфред Мохаб підтвердив, що Катерина Тихонова, знайома йому по спільній роботі в президії організації, дійсно є молодшою дочкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Видання запитало Мохаба, чи знає він, що Тихонова є дочкою Путіна. Той відповів: "Так, я знаю". Йому повторили питання, аби впевнитися, і Мохаб ще раз сказав: "Так".

Це питання також було направлено в Кремль і самій Тихоновій, але наразі там не відповідають.

Як відомо, під час прес-конференції в 2015 році Путіна запитали про те, чи правда, що куратор багатомільйонного проекту Московського державного університету (МГУ) Катерина Тихонова є його донькою. Він не став заперечувати цього.

"Я ніколи не обговорюю питання, пов'язані з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом, вони не займаються політикою. Вони нікуди не лізуть", - сказав Путін.

Як писав заснований Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією", Катерина Тихонова очолює фонд при МГУ з найбільшим річним бюджетом у 281 млн рублів.

Євген Кізілов, УП