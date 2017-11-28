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В Федерации рок-н-ролла раскрыли секрет дочери Путина

Вторник, 28 ноября 2017, 15:10

Вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла Манфред Мохаб подтвердил, что Катерина Тихонова, знакомая ему по совместной работе в президиуме организации, действительно является младшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Издание спросило Мохаба, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина. Тот ответил: "Да, я знаю". Мохаба переспросили, чтобы убедиться, и он еще раз сказал: "Да".

Этот вопрос также был направлен в Кремль и самой Тихоновой, он пока там не отвечают.

 
Катерина Тихонова
reflex.cz

Как известно, во время пресс-конференции в 2015 году Путина спросили о том, правда ли, что куратор многомиллионного проекта МГУ Катерина Тихонова приходится ему дочерью. Он не стал отрицать этого.

"Я никогда не обсуждаю вопросы, связанные с моей семьей. Они не занимаются бизнесом, они не занимаются политикой. Они никуда не лезут", – сказал Путин.

Как писал основанный Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", Катерина Тихонова возглавляет фонд при МГУ с крупнейшим годовым бюджетом в 281 млн рублей.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПутинРосcия
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