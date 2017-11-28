Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Федерації рок-н-ролу розкрили секрет дочки Путіна

Вівторок, 28 листопада 2017, 15:10

Віце-президент Всесвітньої федерації рок-н-ролу Манфред Мохаб підтвердив, що Катерина Тихонова, знайома йому по спільній роботі в президії організації, дійсно є молодшою дочкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Видання запитало Мохаба, чи знає він, що Тихонова є дочкою Путіна. Той відповів: "Так, я знаю". Йому повторили запитання, аби впевнитися, і Мохаб ще раз сказав: "Так".

Це питання також було направлено в Кремль і самій Тихоновій, але наразі там не відповідають.

 
Катерина Тихонова
reflex.cz

Як відомо, під час прес-конференції в 2015 році Путіна запитали про те, чи правда, що куратор багатомільйонного проекту Московського державного університету (МГУ) Катерина Тихонова є його донькою. Він не став заперечувати цього.

"Я ніколи не обговорюю питання, пов'язані з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом, вони не займаються політикою. Вони нікуди не лізуть", - сказав Путін.

Як писав заснований Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією", Катерина Тихонова очолює фонд при МГУ з найбільшим річним бюджетом у 281 млн рублів.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Путін
Депутати РФ обіцяють Путіну пересісти на "Лади", "Волги" і "Москвичі"
Путін у 2023 році почав видавати рекордну кількість таємних указів
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: