Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян розповів, що може зупинити будівництво керченського мосту

Вівторок, 28 листопада 2017, 16:58
Омелян розповів, що може зупинити будівництво керченського мосту

Будівництво Росією мосту через керченську протоку необхідно терміново зупинити.

Про це у вівторок заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві, передає прес-служба відомства.

"Незаконне будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити і це можливо лише під тиском міжнародних партнерів України та додаткових санкцій проти Росії як держави, проти компаній та фізичних осіб, які причетні до незаконного будівництва", - сказав він.

Міністр нагадав, що 24 травня Росія оголосила про обмеження параметрів для проходження суден, що слідують з Чорного в Азовське море і навпаки під аркою мосту через Керченську протоку.

"А це втрати експорту лише до США 1 млн тон українського металу щорічно!" – наголосив він.

Омелян зауважив, що через це будівництво значно погіршиться стан зернової логістики Азовського регіону, адже будуть введенні габаритні обмеження і суттєво здорожчає фрахт морських суден, які будуть відповідати габаритним вимогам пропуску через Керченську протоку.

Він повідомив, що 27 листопада порушив це питання у Генеральній асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО).

Як відомо, у Федеральному дорожньому агентстві РФ запевняють, що будівництво мосту через Керченську протоку, з Росії до окупованого нею Криму, завершено "більш ніж на 50%".

Адміністрація морських портів України заявляє про зниження на третину вантажопотоку в Бердянському морпорту через будівництво Росією керченського мосту на окупований Крим.

Росія заборонила рух через Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що через обмеження вантажопотоку через будівництво Керченського мосту Маріупольський порт може лишитися без сполучення з Азією, Африкою та Америкою.

Українська правда
Теми: КримРосіядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: