Омелян рассказал, что может остановить строительство керченского моста
Строительство Россией моста через Керченский пролив необходимо срочно остановить.
Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на Международной конференции по морской безопасности в Киеве, передает пресс-служба ведомства.
"Незаконное строительство керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", - сказал он.
Министр напомнил, что 24 мая Россия объявила об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и наоборот под аркой моста через Керченский пролив.
"А это потери экспорта только в США 1 млн тонн украинского металла ежегодно!" - подчеркнул он.
Омелян отметил, что из-за этого строительства значительно ухудшится состояние зерновой логистики Азовского региона, ведь будут введены габаритные ограничения и существенно подорожает фрахт морских судов, которые будут соответствовать габаритным требованиям пропуска через Керченский пролив.
Он сообщил, что 27 ноября поднял этот вопрос в Генеральной ассамблее Международной морской организации (ИМО).
Как известно, в Федеральном дорожном агентстве РФ уверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".
Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.
Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока по причине строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.