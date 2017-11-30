США в ООН закликали світ розірвати дипвідносини з КНДР

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Четвер, 30 листопада 2017, 02:37

США в ООН закликали усі країни розірвати дипломатичні зв'язки та припинити торгівлю з КНДР.

Про це заявила представник США в ООН Ніккі Хейлі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо світ припинити всі зв'язки з Північною Кореєю. Крім повного виконання санкцій ООН, всі країни повинні перервати всі дипломатичні відносини з КНДР та обмежити військове, науково-технічне та торговельне співробітництво. Усі країни також повинні зупинити весь експорт і імпорт", - наголосила Хейлі.

"Ми пропонуємо зняти з КНДР всі привілеї, включно з правом голосу в ООН", - підкреслила вона.

Як відомо, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.

Теми: США ООН КНДР світ
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