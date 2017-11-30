США в ООН закликали світ розірвати дипвідносини з КНДР
США в ООН закликали усі країни розірвати дипломатичні відносини та припинити торгівлю з КНДР.
Про це заявила представник США в ООН Ніккі Хейлі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми закликаємо світ припинити всі зв'язки з Північною Кореєю. Крім повного виконання санкцій ООН, всі країни повинні перервати всі дипломатичні відносини з КНДР та обмежити військове, науково-технічне та торговельне співробітництво. Усі країни також повинні зупинити весь експорт і імпорт", - наголосила Хейлі.
"Ми пропонуємо зняти з КНДР всі привілеї, включно з правом голосу в ООН", - підкреслила вона.
Як відомо, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.
Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.