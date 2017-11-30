ГПУ спростовує повернення "Межигір'я" у державну власність

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Четвер, 30 листопада 2017, 22:00

Наразі лише територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі досі є власністю компанії "Танталіт".

Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Громадське радіо".

Він зазначив, що будівлі наразі належать компанії "Танталіт" та екс-президенту Віктору Януковичу. Водночас усі ці будівлі перебувають в арешті у рамках кримінального провадження.

"Рішення стосовно цих будівель може бути прийняте лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір'ям", - пояснив Горбатюк.

За його словами, Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а 30 листопада "було прийняте рішення за позовом прокуратури міста Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції "Межигір'я".

Як відомо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.

Теми: Генпрокуратура Межигір’я Янукович
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