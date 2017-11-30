Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ спростовує повернення "Межигір'я" у державну власність

Четвер, 30 листопада 2017, 21:00

Наразі лише територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі досі є власністю компанії "Танталіт".

Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Громадське радіо".

Він зазначив, що будівлі наразі належать компанії "Танталіт" та екс-президенту Віктору Януковичу. Водночас усі ці будівлі перебувають в арешті у рамках кримінального провадження.

"Рішення стосовно цих будівель може бути прийняте лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір'ям", - пояснив Горбатюк.

За його словами, Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а 30 листопада "було прийняте рішення за позовом прокуратури міста Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції "Межигір'я".

Як відомо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураМежигір’яЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: