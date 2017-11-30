Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ опровергает возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Четверг, 30 ноября 2017, 21:00

Пока только территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор являются собственностью компании "Танталит".

Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Громадське радио".

Он отметил, что здания пока принадлежат компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

"Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем", - пояснил Горбатюк.

По его словам, Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а 30 ноября "было принято решение по иску прокуратуры города Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции "Межигорье".

Как известно, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.

Темы: ГенпрокуратураМежигорьеЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: