ГПУ опровергает возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Пока только территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор являются собственностью компании "Танталит".

Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Громадське радио".

Он отметил, что здания пока принадлежат компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

"Решение по этим зданиям может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении Межигорьем", - пояснил Горбатюк.

По его словам, Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а 30 ноября "было принято решение по иску прокуратуры города Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции "Межигорье".

Как известно, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.