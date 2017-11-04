Шахов дає 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського
Фонд нардепа від "Волі народи" Сергія Шахова оголосив винагороду у 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.
Про це повідомила у Facebook начальник відділу зі зв'язків Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай.
"Народний депутат Сергій Шахов готовий винагородити будь-кого, хто зможе надати повноцінну і правдиву інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського сумою у 100 тисяч гривень", - написала Погукай.
У 2016 році Сергія Шахова обрали народним депутатом на 114 окрузі в Луганській області від "Нашого краю", який називають пропрезидентським проектом.
Як відомо, ввечері 2 листопада вбили голову фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.
В поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна - убивство на підґрунті його політичної діяльності.
Не відкидається версія розбійного нападу та інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства.
Знайомі Самарського розповіли, що раніше він отримував погрози, але залишався без охорони.
Українська правда
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