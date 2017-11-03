Знайомі кажуть, що вбитому Самарському погрожували

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергій Самарський неодноразово отримував погрози, але не мав охорони.

Про це в ефірі каналу "112" повідомила колишня голова Луганської державної обласної адміністрації Ірина Верігіна.

За її словами, Самарський їй особисто говорив про те, що йому погрожують.

"Раніше Сергій неодноразово отримував погрози ,але, наскільки мені відомо, охорони в нього не було", - сказала Верігіна.

За її словами, це не перший напад на депутата БПП.

"В 2014 році він був викрадений. Його катували, намагалися знищити. Він перебував в підвалах тогочасного СБУ. Він тоді чудом залишився живий", - сказала екс-голова Луганської ОДА.

Вона зазначила, що найімовірнішою причиною замаху на Самарського, стала його патріотична діяльність.

"Він був відомий своєю патріотичною позицією, багато років протистояв регіоналам. Наразі вони знову розправили крила", - сказала Верігіна.

Також вона додала, що у Самарського була мрія стати міським головою Сєвєродонецька. За її словами, це також могло бути однією з причин його вбивства.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, в ефірі "112" також заявив, що вбивство депутата могло бути з політичних мотивів

"На Луганщині наразі дуже загострилось політичне протистояння. Ситуація просто критична. Більше року там триває конфлікт між політиками", - сказав Тука.

Але він не виключає, що причиною могли стати і бізнес-інтереси.

Судячи з усього, Самарського вбили о 20:15. Він мав вийти в ефір разом із заступником голови міськради Григорієм Пригебою, розповів останній каналу "112".

Самарському було 55 років.

Раніше повідомлялось, що ввечері 2 листопада був убитий голова фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергій Самарський.

В поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна – убивство на підґрунті його політичної діяльності.

Не відкидається версія розбійного нападу і інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства.