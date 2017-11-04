Шахов дает 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Самарского
Фонд нардепа от "Воли народа" Сергей Шахов объявил вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию об убийстве председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.
Об этом сообщила в Facebook начальник отдела по связям Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Народный депутат Сергей Шахов готов вознаградить любого, кто сможет предоставить полноценную и правдивую информацию об убийстве Сергея Самарского суммой в 100 тысяч гривен", - написала Погукай.
В 2016 году Сергея Шахова избрали народным депутатом на 114 округе в Луганской области от "Нашего края", который называют пропрезидентским проектом.
Как известно, что вечером 2 ноября был убит председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский.
В полиции заявили, что рассматривают несколько версий убийства. Основная - убийство на почве его политической деятельности.
Не исключена версия разбойного нападения и другие версии, связанные с его бизнес-делами, которыми он занимался до депутатства.
Знакомые Самарского рассказали, что ранее он получал угрозы, но оставался без охраны.
Украинская правда
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