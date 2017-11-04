Волкер говоритиме зі Сурковим про миротворців на Донбасі - Bloomberg

260 переглядів
Субота, 4 листопада 2017, 20:01
Радіо Свобода

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 13 листопада на зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Белграді обговорить миротворців на Донбасі.

Про це пише агенція "Bloomberg".

Волкер зазначив, зустріч пройде для "обговорення принципів", щоб зрозуміти, чи зможуть вони домовитися про те, який вигляд має мати миротворчий контингент на сході України.

"Ми поки не дійшли згоди в цьому", - сказав спецпредставник США.

Як повідомлялося, чергова зустріч спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера з радником президента РФ Владиславом Сурковим пройде 13 листопада в Белграді.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську.

Українська правда

Теми: США Росія Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Записки лібертаріанця. Про право на життя, здоров'я і власність 4 листопада 2017, 11:00
Фінляндія анонсувала військові навчання з США 4 листопада 2017, 03:18
Волкер назвав дату наступної зустрічі з Сурковим 4 листопада 2017, 02:17
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Облава у Львові: У поліції кажуть, що їх викликали з військкомату
ЗСУ: Організатори рейдів маніпулюють обов'язками Збройних сил
Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП
АТО: Бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів
Усі новини
гастротур

8 нових місць Києва, де готують смачну каву

гастро-новини

10 нових київських закладів жовтня

Urban Space

Київський Urban Space 500 відкриється за 3 місяці