Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст"

Метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Про це йдеться журналістському розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідства-Інфо".

За даними розслідувачів, саме мінімізація податків була метою перебудови структури корпорації "Рошен".

"Судячи з усього, офршори створювалися саме для того, щоб уникнути оподаткування у разі отримання прибутку чи продажу компанії", - зазначають автори розслідування.

Наразі, за даними журналістів, "Рошеном" продовжує володіти нідерландська компанія.

Німецька газета "Зюддойче Цайтунг" отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси Порошенка, написали юристам з фірми "Еплбай" з острову Мен листа.

"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", - йшлося у документі.

Як пояснюють експерти, з цього випливає, що саме податкові цілі були метою створення принаймні однієї з трьох компаній, а продаж "Рошену", який був однією з передвиборчих обіцянок Порошенка, у листі згадується лише як опція.

структура володіння "Рошеном" фірмами у нідерландах, на кіпрі та на Британських віргінських островах

"Порошенко ж пояснював необхідність створення офшорної структури, яка була збудована за описаним зразком, виключно потребою передати кондитерський бізнес у "сліпий траст", - зазначають журналісти.

За словами практикуючих юристів, з листа не випливає, що метою чи опцією при побудові офшорної структури, був траст і така структура не потрібна для того, щоб передати управління компанією у сліпий траст.

"Така структура потрібна, скоріше за все, якщо планується продаж, для оптимізації доходів від продажу", - пояснюють юристи.

У свою чергу юристи Порошенка наполягають, що структурували "Рошен" таким чином, що усі податки сплачувалися в Україні.

Як відомо, трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".

Українська правда