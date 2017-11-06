"Paradise Papers": олігархи сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро

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Понеділок, 6 листопада 2017, 02:16

Документи "Paradise Papers" показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

Про це повідомляє  Sueddeutsche Zeitung.

"Супер-багатії заховали в податкових оазах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 млрд євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових схованок", - йдеться в документах.

Гроші ховали в офшорах 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду і Тобаго та інших.

Як відомо, журналісти опрацювали 13,4 мільйонів файлів та виявили "податкові лазівки і резонансні ділові контакти високопоставлених осіб".

"Paradise Papers" показують фінансові зв'язки міністра торгівлі США Уілбура Росса з компаніями, які належать оточенню президента РФ Володимира Путіна.

Крім цього, зазначається, що російські державні компанії - ВТБ Банк та "Газпром" - інвестували у Facebook і Twitter.

Як повідомлялося, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: офшори
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