Раді запропонували новий спосіб зняття недоторканості з нардепів

На розгляд Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає спроби позбавити недоторканості усіх депутатів на першій сесії кожного скликання.

Про це йдеться у проекті закону №7255 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України".

Авторами законодавчої ініціативи виступають народні депутати з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Павло Костенко.

Вони пропонують внести зміни до закону про регламент Ради, що змусить спікера впродовж першої сесії кожного скликання ставити на голосування позбавлення депутатського імунітету усіх народних обранців.

"Шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів народних депутатів (мінімум 226 за – ред.)", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка.

У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду двох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

Одна з цих ініціатив подана президентом Петром Порошенком. Він пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

В той же час у парламенті також зареєстровано законопроект №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.