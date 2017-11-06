ГПУ закрила справу про можливе ухилення від податків Хомутинніком

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Понеділок, 6 листопада 2017, 11:32

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віталієм Хомутинніком.

Про це "Українським новинам" повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

"Це кримінальне провадження дійсно було закрито в кінці минулого тижня. Ми проводили слідчі дії і злочину не встановили", – сказав він.

За його словами, Генпрокуратурі було надано всі документи, що підтверджують надходження коштів і погашення зобов'язань перед бюджетом з боку Хомутинніка.

Таким чином підстав для повідомлення йому про підозру слідчі не виявили.

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Як відомо, 5 вересня голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік заявив про рішення залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.

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ГПУ розслідувала можливе ухилення від сплати податків Хомутинніком.

Згідно з матеріалами клопотання, нардеп задекларував у 2015 році 32,7 млн ​​гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.

Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.

Сам Хомутиннік запевняв, що не ухилявся від сплати податків.

Теми: Хомутиннік Генпрокуратура
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