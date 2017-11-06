ГПУ закрила справу про можливе ухилення від податків Хомутинніком
Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віталієм Хомутинніком.
Про це "Українським новинам" повідомив керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.
"Це кримінальне провадження дійсно було закрито в кінці минулого тижня. Ми проводили слідчі дії і злочину не встановили", – сказав він.
За його словами, Генпрокуратурі було надано всі документи, що підтверджують надходження коштів і погашення зобов'язань перед бюджетом з боку Хомутинніка.
Таким чином підстав для повідомлення йому про підозру слідчі не виявили.
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Як відомо, 5 вересня голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік заявив про рішення залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.
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ГПУ розслідувала можливе ухилення від сплати податків Хомутинніком.
Згідно з матеріалами клопотання, нардеп задекларував у 2015 році 32,7 млн гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.
Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.
Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.
Сам Хомутиннік запевняв, що не ухилявся від сплати податків.
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