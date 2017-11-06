У Порошенка відреагували на звинувачення в ухиленні від податків

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.

Про це вона заявила в понеділок на засіданні погоджувальної ради парламенту.

За її словами, офшорна компанія, про яку йдеться в розслідуванні, була створена виключно для передачі президентом корпорації "Рошен" у "сліпий траст".

"Щоб продати корпорацію Roshen, треба було створити міжнародну холдингову структуру. Ця структура була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування, щоб усі податки повністю були сплачені в Україні, а не за кордоном", - наголосила Луценко.

Вона зазначила, що такий офшор був необхідний, бо інакше, відповідно до Гаагської конвенції 1985 року, "Рошен" не можна було передати в довірче управління Ротшильду.

"Такі міжнародні умови", - підкреслила представник президента.

За її словами, компанії офшорного холдингу при передачі кондитерської корпорації не мали жодних банківських рахунків.

"Будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування будь-якої готівки з України при створенні цієї структури є безпідставними домислами", - наголосила Луценко.

Вона закликала "дуже акуратно формулювати те, що було почуто і скривджено журналістськими розслідуваннями".

Як відомо, у своєму дослыдженны Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідство-Інфо" дійшли висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".