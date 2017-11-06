В БПП обіцяють голосувати за відкриті списки

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Понеділок, 6 листопада 2017, 14:08

В партії "Блок  Петра Порошенка" заявили, що будуть голосувати за законопроект виборчого кодексу з відкритими списками, але не впевнені, чи підтримають його депутати-мажоритарники.

Про це заявила представник президента в парламенті та народний депутат від БПП Ірина Луценко під час брифінгу.

За її словами, президентська партія неодноразово висловлювали свою позицію щодо голосування за відкритими списками.

"Ми неодноразово заявляли про підтримку голосування по відкритим виборчим спискам, це була наша передвиборча стратегія та частина коаліційної угоди", - сказала Луценко.

Вона зазначила, що наразі є сумніви, щодо підтримки подібного законопроекту мажоритарниками.

"Частина мажоритарників не готова підтримати цю складову. Ми будемо переконувати свою фракцію і фракція буде давати свої голоси", - додала нардеп.

Коли саме буде відповідне голосування вона не сказала, зазначила лише, що все залежить від рішення відповідних комітетів.

Як відомо, 19 жовтня нардепи не проголосували за жоден із трьох законопроектів про вибори до Верховної Ради, вони вважаються відхиленими.

В свою чергу, опозиція вимагає від влади скасувати "систему Януковича", за якої половина Ради обирається за партійними списками, інша – за мажоритарними округами. Повернення Конституції зразка 2004 року передбачало обрання Ради за чистою пропорційною системою. Але навіть після втечі Януковича депутати так і не змогли скасувати мажоритарку.

Українська правда
Теми: Луценко БПП вибори
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