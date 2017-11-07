Суд РФ відмовився випустити Гриба під домашній арешт
Російський суд в Краснодарі не захотів змінити запобіжний захід викраденому в Білорусі українцю Павлу Грибу з тримання в СІЗО на домашній арешт.
Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Суд у Краснодарі відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу українцю Павлу Грибу з тримання в СІЗО на домашній арешт", - зазначив Кирилич.
"При цьому Генконсульство України в Ростові-на-Дону виступило гарантом оплати оренди помешкання Грибу в Краснодарі", - додав він.
Кирилич назвав результат прогнозованим і додав, що рішення було заздалегідь підготовленим, а саме судове засідання було "міттєвим".
"Це сценарій, апробований щодо українців, засуджених за політичними мотивами", - додав він.
"Розгляди справ щодо українців у російських судах свідчать, що право відсутнє, зате безмежною є сила політичної доцільності і жорстокості", - зазначив Кирилич.
Він підкреслив, що МЗС і надалі застосовуватиме "всі можливі заходи дипломатичного тиску на РФ із залученням партнерів, міжнародних інституцій і правозахисних організацій для звільнення незаконно затриманих і засуджений українців за політичними мотивами".
Як відомо, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
Син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.
Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.
За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Його звинувачують у підготовці теракту в РФ. Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.