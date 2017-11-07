Геращенко: Знайдено автомат, із якого розстріляли автомобіль з Окуєвою

6177 переглядів
Вівторок, 7 листопада 2017, 16:13

Слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль, в якому знаходилися доброволець АТО Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв.

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, на виявленому автоматі знайдено сліди ДНК людини, яка з нього стріляла.

"У справі про вбивство Аміни Окуевої минулого тижня у полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому були сліди ДНК тієї людини, яка ним користувалася, вбивці. Ці сліди ДНК зараз віддано експертам-криміналістам, поліції", - сказав він.

"Вони ідентифікують це ДНК - і в момент, коли у нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх і бути точно впевненим, що ця людина вбивця чи не вбивця Аміни", - додав  Геращенко.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: Вбивство Окуєвої кримінал Київ МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Осмаєв не дорікає українським спецслужбам через убивство Окуєвої 3 листопада 2017, 08:46
Осмаєв розповів, як помститися Росії за Окуєву 2 листопада 2017, 16:24
Окуєву поховали відповідно до мусульманських традицій 1 листопада 2017, 14:34
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Аваков пояснив обмеження в'їзду до Києва
Геращенко: Знайдено автомат, із якого розстріляли автомобіль з Окуєвою
В Криму самодостатнє угруповання російських військ - Генштаб РФ
Колмогоров заявив, що рішення стріляти прийняв сам згідно з інструкцією
Усі новини
особистий досвід

Троє киян - про те, як і на чому вони економлять в місті

інфографіка

Тиражі книг російською мовою суттєво впали, українською зросли

афіша

Зазирнути у мозок та ще 7 подій, які варто відвідати