Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт
Неділя, 14 лютого 2021, 16:16
Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну — підозрюваному у організації вбивства доброволиці Аміни Окуєвої.
Джерело: hromadske з посиланням на прокуратуру Київської області
Деталі: У прокуратурі виданню підтвердили інформацію про зміну запобіжного заходу Редькіну.
Що передувало: Раніше суд відпустив з-під варти інших членів групи Редькіна, яких підозрюють у причетності до кількох гучних замовних вбивств.
Самому Редькіну у січні цього року продовжували арешт.
Водночас, кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.
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Передісторія:
- 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.
- 12 січня 2020 року правоохоронці затримали уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, якого вважають організатором злочинної групи. За даними слідства, його ДНК збігаються з тими, що виявили на зброї, з якої скоїли вбивство. Частину членів злочинної групи затримали у вересні.