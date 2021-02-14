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Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт

Неділя, 14 лютого 2021, 15:16
Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт
hromadske

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну — підозрюваному у організації вбивства доброволиці Аміни Окуєвої.

Джерело: hromadske з посиланням на прокуратуру Київської області

Деталі: У прокуратурі виданню підтвердили інформацію про зміну запобіжного заходу Редькіну.

Що передувало: Раніше суд відпустив з-під варти інших членів групи Редькіна, яких підозрюють у причетності до кількох гучних замовних вбивств.

Самому Редькіну у січні цього року продовжували арешт. 

Водночас, кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.

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Передісторія:

  • 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.
  • 12 січня 2020 року правоохоронці затримали уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, якого вважають організатором злочинної групи. За даними слідства, його ДНК збігаються з тими, що виявили на зброї, з якої скоїли вбивство. Частину членів злочинної групи затримали у вересні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вбивство Окуєвої суд
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