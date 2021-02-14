Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну — підозрюваному у організації вбивства доброволиці Аміни Окуєвої.

Джерело: hromadske з посиланням на прокуратуру Київської області

Деталі: У прокуратурі виданню підтвердили інформацію про зміну запобіжного заходу Редькіну.

Що передувало: Раніше суд відпустив з-під варти інших членів групи Редькіна, яких підозрюють у причетності до кількох гучних замовних вбивств.

Самому Редькіну у січні цього року продовжували арешт.

Водночас, кілька інших фігурантів у кінці 2020 року – на початку 2021 вийшли з-під варти.

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