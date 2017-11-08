Порошенко просить напрацювати новий закон про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко просить створити у Верховній Раді групу з напрацювання нового законопроекту про Антикорупційний суд.

Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко у Facbeook.

Президент надіслав листа голові Верховної Ради з пропозицією "вжити передбачені Регламентом заходи для відкликання законопроекту №6011 "Про антикорупційні суди", а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

"Створення Вищого антикорупційного суду має стати вагомим елементом системи протидії корупції, і зволікання з його створенням вважаю недопустимим", – заявив Порошенко.

Олена Рощенко, УП